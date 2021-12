Przywołała również wspomniane interpretację indywidualną oraz odpowiedź wiceministra finansów na poselską interpelację. Wiceminister odniósł się w niej do podobnej sytuacji: pierwotne transakcje zostały anulowane zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego. Następnie ponownie uregulowano należności z zachowaniem zasad określonych w art. 15d ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy o CIT. Zdaniem ministra „powinno to skutkować zachowaniem prawa do uznania wydatków z tak przeprowadzonych transakcji jako koszty uzyskania przychodu”.