Chodziło o przedsiębiorcę, który wykorzystywał budynek częściowo do działalności gospodarczej, a częściowo do działalności rolniczej. Wprowadził go do firmowej ewidencji środków trwałych, bo przepisy nie pozwalają na ujęcie w niej tylko części nieruchomości . Uważał jednak, że skoro nie wykorzystuje w biznesie całego budynku, to nie powinien płacić podatku według najwyższej stawki, właściwej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.