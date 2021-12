„12 dni dzieli nas od historycznej zmiany w podatkach. I to zmiany pozytywnej. Robimy wielki krok do przodu, przywracamy system podatkowy do właściwej proporcji. Podatkowy Polski Ład to program, który swoimi założeniami uzupełnia rządową politykę prospołeczną, opartą na fundamencie solidarności, wsparcia dla najmłodszych, najstarszych” – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Jak powiedział Tadeusz Kościński, dzięki nim w portfelach Polaków pozostanie 17 mld zł a duża część podatników przestanie płacić podatek dochodowy. Jak przypomniano podczas konferencji, wśród zmian wprowadzanych przez Polski Ład jest podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł.

„Ministerstwo Finansów już od dłuższego czasu prowadzi działania informacyjno-szkoleniowe. Staramy się dotrzeć do każdej z grup – od przedsiębiorców, doradców podatkowych, księgowych, aż do indywidualnych podatników” – powiedział Kościński.

Mówił m.in. o uruchomieniu strony internetowej wiecejwportfelach.gov.pl, na której będzie można obliczyć sobie pensję „na rękę”.

W trakcie konferencji wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował, że MF już przeszkoliło 15 tys. osób z zakresu zmian w podatkach i że ma nadzieję, iż do końca roku uda się przeszkolić 20 tys. osób. Dodał, że resort szkoli m.in. profesjonalistów, którzy obsługują przedsiębiorców lub prowadzą własne szkolenia. Mówił także o szkoleniach osób z administracji skarbowej, którzy m.in. pracują na infoliniach lub wydają interpretacje podatkowe.

„Fakt udostępnienia tego samego materiału i urzędnikom, i przedsiębiorcom daje nadzieję, że rozbieżności w interpretacji nowych przepisów będzie coraz mniej” – dodał Sarnowski.

Infolinię poświęconą Polskiemu Ładowi uruchomiło także Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

„Uruchomiliśmy taką infolinię 15 grudnia. Przez najbliższe pół roku, w godzinach od 8 do 16, od poniedziałku do piątku każdy obywatel może zadzwonić na infolinię i uzyskać poradę z zakresu m.in. zmian podatkowych, w tym nowych składek zdrowotnych, ale także mieszkalnictwa, emerytury bez podatku, rodzinnego kapitału opiekuńczego, zmian dla rolników, wsparcia dla firm wdrażających innowacje” – powiedziała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

Według danych przedstawionych na konferencji prasowej, 2/3 emerytów i rencistów nie będzie płacić podatku dochodowego, a 2/3 osób zatrudnionych na etatach będzie płacić niższy podatek. (PAP)

autor: Marek Siudaj