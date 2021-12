O zmianach wprowadzanych do Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustaw podatkowych (Dz.U. poz. 2105) pisaliśmy szczegółowo w artykule „Polski Ład trzeci raz poprawiany” (DGP nr 243/2021).

We wszystkich tych nowelizacjach zmieniane są przy okazji przepisy Polskiego Ładu. On sam zacznie obowiązywać już od Nowego Roku.

W nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druki: sejmowy nr 1795, senacki nr 592) Senat chciał wykreślenia całego art. 9, czyli przepisu wprowadzającego zmiany do Polskiego Ładu. Uznał bowiem, że już na nie za późno. Posłowie jednak się na to nie zgodzili się. Dlatego zmiany wejdą życie zgodnie z planem. Część z nich jest korzystna dla podatników, a część nie.

Przykładowo doprecyzowano przepisy o uldze dla klasy średniej odnośnie do podatników prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowujących swoje dochody według skali podatkowej (tylko ci przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi). W celu wyliczenia, czy mają oni prawo do ulgi, będą oni mogli pomniejszyć przychody tylko o „koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności”.

W opublikowanym już Polskim Ładzie mowa jest o „kosztach prowadzenia tej działalności”, co jest pojęciem znacznie szerszym i niestosowanym w ustawie o PIT. Wymagało więc ono doprecyzowania.

Inny przepis tej nowelizacji wychodzi naprzeciw samotnym rodzicom. Umożliwi im wspólne rozliczenie z dzieckiem dochodów za 2021 r., nawet jeśli równocześnie w mijającym roku prowadzili oni działalność gospodarczą, dla której wybrali liniowy PIT lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (co do zasady obie te formy wykluczają preferencję dla samotnych rodziców). Warunkiem preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem za 2021 r. będzie, aby samotny rodzic nie miał z tej działalności żadnych przychodów ani kosztów.

Naprawiono też błąd, który wdarł się do przepisów Polskiego Ładu odnoszących się do wysokości składki zdrowotnej u przedsiębiorców, którzy wybiorą liniową stawkę 19 proc. PIT.

W opublikowanym już Polskim Ładzie napisano, że w 2022 r. będzie ona wynosić u nich 4,9 proc. podstawy wymiaru, ale nie mniej niż 9 proc. „minimalnego wynagrodzenia obowiązującego z 1 stycznia roku składkowego”, a to by oznaczało, że w 2022 r. należałoby wziąć pod uwagę minimalną pensję z 1 stycznia 2023 r. (bo rok składkowy zacznie się 1 lutego 2022 r. i potrwa do 31 stycznia 2023 r.). Na problem ten zwróciliśmy uwagę w artykule „Minimalna składka zdrowotna. Kolejna luka w Polskim Ładzie” (DGP nr 220/2021).