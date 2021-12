W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. przepisów o MDR spółka przeanalizowała swoje umowy, transakcje i zdarzenia gospodarcze i doszła do wniosku, że niektóre z nich mogą być uznane za schemat podatkowy. Chciała się upewnić, czy faktycznie tak będzie i czy musi w związku z tym informować o nich szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania interpretacji. Uznał, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (rozdział 11a dział III ordynacji) nie mogą być przedmiotem interpretacji, bo są to przepisy proceduralne. Nie dotyczą one bezpośrednio kwestii związanych z powstaniem obowiązku podatkowego spółki i nie mają wpływu na wysokość jej zobowiązania podatkowego – wyjaśnił.

Dodał, że są to przepisy o charakterze materialnoprawnym, bo w dziale III ordynacji są zawarte przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych.

Istotnym argumentem była też dla sądu treść objaśnień podatkowych ministra finansów z 31 stycznia 2019 r. Zostały one wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji, a we wstępnej ich części minister poinformował podatników, że zastosowanie się do objaśnień powoduje objęcie ochroną przewidzianą w art. 14k–14m ordynacji.