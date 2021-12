Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że z chwilą zawarcia umowy faktoringu dochodzi do cesji wierzytelności i faktor wstępuje w prawa wierzyciela, w tym w prawo do odzyskania zaległości od dłużnika. Przejęta wierzytelność ma określoną wartość majątkową i może zostać zakwalifikowana do składników majątku faktora.