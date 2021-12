Pojawią się trzy nowe ulgi zero PIT . Obok obowiązującej już preferencji dla młodych (do 26. r.ż.) od przyszłego roku będą również podobne zwolnienia: dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, aktywnych zawodowo seniorów, którzy nie zrezygnują z pobierania emerytury lub renty rodzinnej, oraz dla osób powracających z zagranicy (art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy PIT).