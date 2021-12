Dyrektor KIS potwierdził, że nie będzie PIT, ale nie ze względu na zwolnienie, tylko dlatego, że w tym wypadku przychód w ogóle nie powstanie. Wskazał na art. 405 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Organ wyjaśnił, że w świetle tego przepisu otrzymana w wyniku ugody sądowej kwota stanowiąca zwrot poniesionych nakładów na lokal mieszkalny będący własnością byłego partnera nie stanowi dla kobiety przysporzenia majątkowego.