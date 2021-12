Podobnego zdania jest Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy i partner w SSW Pragmatic Solutions. - Stanowisko resortu finansów nie tylko nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach, ale też zostało zaprezentowane w najgorszym możliwym okresie i w najgorszej możliwej formie. Nie znajdziemy go bowiem w jakiejkolwiek interpretacji indywidualnej, ogólnej czy objaśnieniach podatkowych, a w korespondencji resortu z poszczególnymi podatnikami. Zainteresowani przedsiębiorcy niewątpliwie zostaną nim negatywnie zaskoczeni i to na niewiele ponad trzy tygodnie do upływu terminu na wypełnienie przez nich obowiązków wobec fiskusa - podkreśla ekspert.

Chodzi o obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej, który został wprowadzony od początku br. przez nowelizację ustaw o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123). Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT dotyczy on przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychody wyższe niż równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych. Tak jak informowaliśmy w artykule „Jawność rozliczeń pełna pułapek” (DGP nr 238/2020), wszystkie te podmioty muszą już do końca 2021 r. opublikować na stronie internetowej informację, w której znajdą się „z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności” najważniejsze dane o ubiegłorocznych rozliczeniach podatkowych z fiskusem. Przykładowe dane, które powinny znaleźć się w informacji o realizacji strategii podatkowej, zostały wymienione w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT. W przepisie mowa jest m.in. o „transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 27c ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT).

Przepis nie budził dotąd większych kontrowersji. - Brzmienie art. 27c ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT jest dość precyzyjne i ustanawia limit, po przekroczeniu którego transakcja z podmiotami powiązanymi staje się istotna z punktu widzenia strategii podatkowej i podlega ujawnieniu - twierdzi dr Piekarz. Ekspert zwraca uwagę, że podobnie rozumiane wymogi dotyczą np. spółek giełdowych. Zgodnie z art. 90h ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.) spółki giełdowe muszą raportować tylko te transakcje z podmiotami powiązanymi, które spełniają definicję transakcji istotnej. Ta zaś precyzuje, że chodzi o transakcje, których wartość przekracza 5 proc. sumy aktywów. - Innymi słowy spółki giełdowe muszą raportować tylko te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza powyższy limit - podkreśla dr Piekarz. Do takiej właśnie wykładni stosowały się również podmioty sporządzające i publikujące informację o realizacji strategii podatkowej. Teraz jednak może się okazać, że popełniły błąd.

Przedstawiciele resortu finansów informują bowiem, że „Należy wskazać, że intencją ustawodawcy jest możliwie szerokie rozumienie pojęcia «transakcji z podmiotami powiązanymi». Pojęcie to zatem należy odnosić do wszystkich transakcji (sprzedażowych i zakupowych), które podatnik zawarł/dokonał z podmiotami powiązanymi. W konsekwencji obowiązek ujęcia w informacji o strategii podatkowej informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi wystąpi, jeśli wartość sumy wszystkich transakcji przekroczy 5 proc. sumy bilansowej aktywów”. Urzędnicy MF poinformowali też, że nie planują w najbliższym czasie zmiany brzmienia przepisu art. 27c ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT.

Aleksy Miarkowski tłumaczy, że z wykładni resortu finansów wynika, iż po przekroczeniu limitu 5 proc. sumy aktywów należy ująć w informacji o realizacji strategii podatkowej wszystkie transakcje zrealizowane ze wszystkimi podmiotami powiązanymi w 2020 r. Dotyczy to zarówno sprzedaży, jak i zakupów, i to nawet o wartości kilku złotych - dodaje ekspert.

Ekspert SSW Pragmatic Solutions krytykuje też resort finansów za to, że choć pozostały niewiele ponad trzy tygodnie do upływu terminu na publikację informacji o realizacji strategii podatkowej, to przedsiębiorcy ciągle nie dostali praktycznych wskazów czy objaśnień, np. co do poziomu szczegółowości danych, które powinni ujawnić w takim dokumencie. - Najnowsza zmiana stanowiska w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi wpisuje się we wspomniany trend - mówi ekspert.