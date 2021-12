Wójt gminy zarządził oględziny budynku i ustalono, że dom nie jest przystosowany do zamieszkiwania całorocznego. Najistotniejsze było jednak to, że w ewidencji gruntów i budynków został on sklasyfikowany jako letniskowy, a nie mieszkalny. Wójt gminy wymierzył więc małżonkom podatek według stawki właściwej dla budynków pozostałych. Zasadniczo jest ona ok. 10 razy wyższa niż stawka dla budynków mieszkalnych. W 2020 r. maksymalna stawka dla budynków pozostałych wynosiła 8,05 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a dla budynków mieszkalnych – 0,81 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.