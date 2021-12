Co prawda Polski Ład zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł i progu skali podatkowej z 85 528 zł do 120 000, ale jednocześnie wyklucza możliwość odliczenia od PIT składki zdrowotnej. Do końca 2021 r. można odejmować od kwoty podatku 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.