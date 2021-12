Tak wynika ze zaktualizowanej wersji projektów rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT , którą opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Oba dokumenty ponownie trafiły do konsultacji publicznych, które potrwają do 3 grudnia br.

Wymóg ten został wprowadzony nowelizacją z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Może on prowadzić do tak absurdalnych sytuacji, jak opisywane przez nas w artykule „Kawa w Monako rodzi absurdalne obowiązki podatkowe” (DGP nr 70/2021). Wskazaliśmy wtedy, że lokalną dokumentację cen transferowych trzeba sporządzać, nawet jeśli kontrahent polskiego podatnika zapłacił kartą za kawę w Monako lub na lotnisku w Hongkongu.

– Nawet jeśli kontrahent polskiego podatnika przekazałby informacje o takich rozliczeniach, to mało prawdopodobne byłoby, aby wskazał, którego raju podatkowego one dotyczą – tłumaczy Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy i partner w SSW Pragmatic Solutions.

Najprawdopodobniej przekonało to MF do częściowego odstąpienia od pierwotnych planów. W najnowszej wersji obu projektów zaproponowano, aby przedsiębiorcy wypełniali pola „Wartość BO” i „Kraj BO” wyłącznie wtedy, gdy mają informacje o raju podatkowym, w którym siedzibę ma rzeczywisty właściciel należności. ©℗

Inna zmiana to dostosowanie do ustawowego wyłączenia mikroprzedsiębiorców i małych firm z obowiązku sporządzania w dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej i analizy zgodności. Taką preferencję wprowadza już Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), w dodanym art. 11q ust. 3a do ustawy o CIT oraz art. 23zc ust. 3a do ustawy o PIT.