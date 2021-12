Przypomnijmy, że nowy system fakturowania wprowadzi od 1 stycznia 2022 r. nowelizacja z 29 października 2021 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076). Dzięki niemu podatnicy będą mogli wystawiać i przesyłać nabywcom ustrukturyzowane faktury . Będzie to kolejna opcja obok faktur tradycyjnych, papierowych i elektronicznych. Odbiorca będzie musiał się zgodzić na takie rozwiązanie, bo początkowo ma być ono dobrowolne (docelowo ma być obowiązkowe). Zachętą do korzystania z KSeF będzie skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni.