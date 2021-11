Uważała, że kwota, którą uzyska tytułem spłaty, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z tym nie można zakwalifikować jej jako przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości , bo to, co jest objęte podatkiem od spadków i darowizn, nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym (w myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że o braku przychodu można mówić wyłącznie w sytuacji, w której jeden spadkobierca otrzymuje kwotę ekwiwalentną do wartości udziału spadkowego od drugiego spadkobiercy. Natomiast w tym przypadku – jak podkreślił – dojdzie do odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w formie zniesienia współwłasności na rzecz osoby trzeciej. W związku z tym – uznał – powstanie przychód z odpłatnego zbycia udziału nieruchomości dokonanego przed upływem pięciu lat od nabycia, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym, tj. od 2019 r., okres pięciu lat jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) nieruchomości przez spadkodawcę, a nie przez spadkobiercę. Wynika to z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT.

Z interpretacją organu nie zgodził się WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 756/18). Wskazał na ugruntowany w orzecznictwie pogląd, że jeżeli w wyniku działu spadku nie doszło do przyrostu mienia spadkobiercy w stosunku do wartości nabytego uprzednio udziału spadkowego, to czynność taka nie może być utożsamiana z nabyciem nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.