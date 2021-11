Wspólnik uważał, że daninie solidarnościowej podlegają tylko kwoty, które otrzymał od spółki do 30 kwietnia br. Wtedy bowiem jeszcze były to dla niego przychody z działalności gospodarczej . Natomiast środki wypłacone od 1 maja br. to przychody z kapitałów pieniężnych (dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych).