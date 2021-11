Może to okazać się problemem dla firm zawierających umowy ramowe lub wynajmujących lokale firmowe. Przepisy nie odwołują się bowiem do pojedynczych płatności (np. czynszu), ale do „jednorazowej wartości transakcji”. Co przez to rozumieć, wyjaśnił szef KAS po raz pierwszy w interpretacjach zmieniających z 9 grudnia 2019 r. (sygn. DPP13.8221.195.2017.CPIJ i DPP13.8221.198.2017.CPIJ). Doprecyzował wtedy, że „jednorazowa wartość transakcji” dotyczy wartości umowy, a nie poszczególnych kwot płaconych za zamówienie. To zaś oznacza, że jeśli przedsiębiorcy nie wiedzą, jak długo potrwa umowa i jaka będzie jej wartość, ale wiedzą, że do upływu przewidzianego w niej w okresie wypowiedzenia: