Do końca 2020 r. było inaczej – spółka komandytowa była transparentna podatkowo, a z dochodów rozliczali się z fiskusem wyłącznie wspólnicy (komplementariusze i komandytariusze). Przychód, który uzyskiwali z udziału w spółce, był kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, przez co wspólnicy musieli, tak jak wszyscy inni przedsiębiorcy, płacić co miesiąc zaliczki na podatek, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o PIT

Naczelnik oczekuje informacji w ciągu siedmiu dni, a za brak odpowiedzi grozi karą porządkową na mocy art. 262 ordynacji podatkowej (obecnie – do 2900 zł) i odpowiedzialnością na podstawie art. 83 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem kto utrudnia prowadzenie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej, audytu lub czynności audytowych przez uprawnioną osobę, naraża się na karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych.

– To do fiskusa należy obowiązek sprawdzenia, na jakich zasadach dany podmiot podlega opodatkowaniu oraz czy jego status nie zmienił się w związku z nowelizacją przepisów – podkreśla ekspert.

– Jeśli więc spółka komandytowa została podatnikiem CIT np. od 1 maja br., to automat mógł odnotować, że wspólnicy wpłacali zaliczki na PIT do kwietnia br., a następnie przestali je wpłacać. Algorytm uznał to za sytuację wartą interwencji. Zawiniła raczej rutyna, a nie ignorancja co do przepisów, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby urzędnicy skarbowi ich nie znali – mówi Przemysław Antas.