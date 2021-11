Eksperci są zgodni, że wdrożenie e-faktur ustrukturyzowanych w firmach to wymagający i trudny proces. Z badań PwC wynika, że ok. 20 proc. podatników zaczęło przygotowania do e-faktur. Mniej więcej tylu planuje skorzystać z dobrowolnych e-faktur, a więc już od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że większość (ok. 80 proc.) nie zaczęła jeszcze żadnych działań. Co równie ważne – jak dodała Brzuszczyńska – tylko 16 proc. przedsiębiorców w Polsce operowało e-fakturami nadającymi się do automatycznego przetwarzania. A e-faktury ustrukturyzowane to są właśnie tego typu dokumenty. Muszą mieć bowiem ten sam, jeden format xml ustalony przez MF