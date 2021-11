Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, inflacja w październiku wyniosła rok do roku 6,8 proc. w porównaniu z 5,9 proc. we wrześniu.

W ocenie posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka, "jedyny pomysł rządu Prawa i Sprawiedliwości, to zmaganie redystrybucyjnych mechanizmów po to, żeby zmniejszyć dotkliwość wzrostu cen, ale nie sam wzrost cen".

Poseł Artur Dziambor przedstawił pięć propozycji Konfederacji, które składają się na ich tarczę antyinflacyjną. Są to: zerowy VAT na podstawowe artykuły żywnościowe; "tanie paliwo", czyli obniżka akcyzy na paliwo i obniżka opłaty paliwowej, a także obniżenie VAT do 15 proc.; prąd bez VAT; likwidacja 15 podatków m.in. podatku cukrowego, opłaty reprograficznej czy opłaty targowej i zatrzymanie dodruku pieniądza.

Tzw. podatek cukrowy obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i obejmuje napoje bezalkoholowe z dodatkiem cukrów, substancji słodzących oraz kofeiny lub tauryny; opłata reprograficzna doliczana jest do ceny niektórych urządzeń oraz nośników danych i przekazywana na rzecz artystów w ramach rekompensaty za straty wynikające z kopiowania utworów na dozwolony użytek prywatny; opłacie targowej podlega sprzedaż na targowiskach.

"Strona rządowa w żadnym z tych pięciu punktów dotychczas nie chciała nas posłuchać, a to jest rozwiązanie, które pozwoliłoby nam wszystkim odetchnąć w tym nadchodzącym, ciężkim roku 2022" - poseł Dziambor.

Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił we wtorek w Polskim Radiu 24, że "będzie przedstawiony społeczeństwu pakiet antyinflacyjny". "I wydaje mi się, że będzie on w znaczniej mierze skuteczny" - stwierdził dodając, że "pewne obiektywne procesy ekonomiczne" również powinny doprowadzić do tego, że problem inflacji wciągu kilku najbliższych miesięcy spadnie.