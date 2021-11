Spytała o to spółka, która w tym roku dostała decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji. Miała zmodernizować istniejący już zakład i zwiększyć w ten sposób jego moce produkcyjne. Inwestycja wymagała poniesienia kosztów kwalifikowanych w rozumieniu par. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713). Chodziło głównie o wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz na rozbudowę lub modernizację istniejących już środków trwałych.

Spółka uważała, że będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT już od miesiąca, w którym poniesie koszty kwalifikowane (zgodnie z metodą kasową), i to niezależnie od tego, kiedy odda do użytku środki trwałe będące przedmiotem inwestycji.

W przeciwnym razie – dodał – można by uznać, że zwolnienie z CIT przysługuje już od momentu rozpoczęcia nowej inwestycji, a więc podlegałby mu dochód uzyskany na podstawie dotychczasowych składników majątku. Zdaniem dyrektora KIS byłoby to sprzeczne z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Dyrektor KIS podkreślił przy tym, że zaliczenie wydatków do kosztów kwalifikowanych będzie uzależnione od zaliczenia środków trwałych do firmowej ewidencji. W przypadku bowiem środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie nie jest wystarczające poniesienie wydatku w znaczeniu kasowym, tak jak w jak w odniesieniu do pozostałych wydatków wskazanych w par. 8 ust. 1 rozporządzenia. Aby wydatki te mogły stanowić koszty kwalifikowane, konieczne jest zaliczenia środków trwałych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wyjaśnił organ.