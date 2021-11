Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że najpierw trzeba ustalić źródło przychodów na poziomie spółki osobowej (była nią wtedy jeszcze spółka komandytowa). Skoro więc przychody z licencji są co do zasady zaliczane do zysków kapitałowych, to tak samo należało je traktować u wspólników – stwierdził.