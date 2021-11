Sprawa dotyczyła dwóch spółek: akcyjnej i komandytowej. Pierwsza była komandytariuszem drugiej. Wspólnicy rozważali rozwiązania spółki komandytowej. Wskutek tego należące do niej prawa do znaków towarowych przeszłyby na spółkę akcyjną.

Zgodził się z tym WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 198/18). Wyjaśnił, że przeniesienie na spółkę akcyjną praw do znaków towarowych będzie nieodpłatnym świadczeniem zrównanym z odpłatnym świadczeniem usług , o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Potwierdziła to już pierwsza interpretacja, którą otrzymała spółka, a teraz dyrektor KIS przyjął to za pewnik.

Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. Jak podkreślił sędzia Ryszard Pęk, elementem stanu faktycznego w tej sprawie było to, że przeniesienie praw niematerialnych do znaków towarowych będzie stanowiło czynność, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Będzie więc to usługa nieodpłatna, ale zrównana z odpłatną. Będzie zatem podlegała opodatkowaniu VAT. Natomiast w przypadku czynności nieodpłatnych, gdy do zapłaty podatku zobowiązany jest dostawca towaru lub usługi, nabywca nie ma prawa do odliczenia – orzekł NSA.