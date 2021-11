Z fiskusem nie zgodziły się sądy obu instancji. WSA w Warszawie orzekł, że brak wpisu działalności produkcyjnej do rejestrów KRS lub REGON nie powinien przesądzać o odmowie prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Zwrócił uwagę na to, że nie istnieje żaden przepis, który uzależniałby prawo do odliczenia od zgodności wydatków z działalnością przedsiębiorcy wskazaną w rejestrach bądź ewidencjach. Zaakceptowanie stanowiska fiskusa prowadziłoby do stworzenia nowej przesłanki niewynikającej z ustaw o PIT i CIT – stwierdził WSA.