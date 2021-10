Dostawa tego samochodu opodatkowana jest na zasadach marży. Stosownie do art. 120 ust. 19 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT. W analizowanej sprawie przy nabyciu pojazdu nie wystąpi jednak w ogóle podatek naliczony.

Przy czym to, że faktura VAT marża nie wykazuje kwoty podatku, nie oznacza, że nie wystąpi podatek należny od tej dostawy. Stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Z powyższego wynika, że w omawianej sytuacji spełnione są warunki do opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego w formie marży, gdyż jest on towarem używanym nabytym od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dostawa samochodów osobowych podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej wynoszącej obecnie 23 proc. stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W analizowanej sprawie nie znajdzie natomiast zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dotyczące dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu m.in. nabycia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uwaga! Procedura marży dla dostawy towarów używanych nie jest obligatoryjna i podatnik może do takiej dostawy zastosować zasady ogólne (art. 120 ust. 14 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie przedsiębiorca nie zdecydował się jednak na opodatkowanie dostawy tego pojazdu według zasad ogólnych. Jak rozumiem, poza transakcją opodatkowaną w procedurze marży przedsiębiorca stosuje do innych dostaw zasady ogólne, a zatem stosownie do 120 ust. 15 ustawy o VAT jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania. W odniesieniu do dostawy, o której mowa w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tych przepisach.