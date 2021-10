Przykładem jeden z niedawnych wyroków Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Sąd orzekł, że od 31 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. bieg terminów przedawnienia karalności w sprawach o wykroczenia skarbowe został zawieszony i okres ten należy doliczyć do okresu przedawnienia.

Co do zasady karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok (art. 51 par. 1 k.k.s.), z tym że jeżeli w tym okresie wszczęte zostało postępowanie przeciwko sprawcy, to karalność wykroczenia skarbowego ustaje z upływem dwóch lat od zakończenia tego okresu (art. 51 par. 2 k.k.s.). W sumie więc ustaje po trzech latach od rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia.