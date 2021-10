Powodem obaw jest to, że o 1 stycznia 2022 r. wzrośnie – do 30 tys. zł rocznie – kwota nieopodatkowanego dochodu, a drugi próg skali podatkowej zwiększy się z 85 528 zł do 120 tys. zł. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów zmiany pozostawią w kieszeniach ok. 18 mln Polaków aż 16,5 mld zł.