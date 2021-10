Wątpliwości w tej sprawie nabrał jednak słowacki Sąd Najwyższy , a to ze względu na przekroczenie przez polskiego fiskusa trzymiesięcznego terminu na przesłanie żądanej informacji. Sąd zwrócił uwagę na to, że polska skarbówka nie uzgodniła ze słowacką innego terminu na odpowiedź, czego wymaga w takiej sytuacji art. 11 unijnego rozporządzenia. Mówi on, że w szczególnych przypadkach organ występujący z wnioskiem i organ wezwany mogą uzgodnić inne terminy odpowiedzi.