Sąd kasacyjny (czyli rada stanu) spytał TSUE, do jakich transakcji należy stosować system VAT marża: do sprzedaży nieruchomości, których nabycie podlegało VAT, ale podatnik nie miał prawa do odliczenia czy do sprzedaży nieruchomości, których nabycie było wyłączone lub zwolnione z VAT.

Mimo tego wyrok TSUE zasługuje na uwagę polskich podatników, ponieważ wskazuje, jak interpretować takie wyrażenia jak „prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia” (m.in. art. 43 ust. 1 pkt 2 polskiej ustawy o VAT) czy „nabycie w celu odsprzedaży” (przepisy dotyczące marży w zakresie dostawy towarów używanych). TSUE wskazał, że jeżeli przy nabyciu towaru w ogóle nie wystąpił VAT, to nie można uznać, że mamy do czynienia z brakiem prawa do odliczenia VAT. Stanowisko takie jest zgodne z wyrokami polskich sądów (przykładem wyrok NSA z 28 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 627/12). Jeśli natomiast chodzi o wyrażenie „nabycie w celu odprzedaży”, to biorąc pod uwagę wskazówki TSUE, należy przyjąć, że dokonanie pewnych zmian (napraw) w zakresie odprzedawanych towarów nie wyklucza zastosowania systemu opodatkowania marży. Jest to podejście spójne z przyjętą w ustawie o VAT definicją „towarów używanych”, przez które rozumie się ruchome dobra materialne, nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie (art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).