Kryptowaluta nie spełnia definicji aktywów finansowych, gdyż nie jest instrumentem kapitałowym, a także wynikającym z kontraktu prawem do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawem do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach (art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o rachunkowości). Kryptowaluty nie są też prawnym środkiem płatniczym (za wyjątkiem – od niedawna – Salwadoru). Aby posiadacz mógł skorzystać na tym środku, musi sprzedać kryptowalutę na specjalistycznej giełdzie.

2) natomiast jeśli kryptowaluty zakupiono dla celów odsprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej, to należałoby je zakwalifikować do zapasów na podstawie MSR 2.

Dopłaty dla podmiotu otrzymującego są jednym ze sposobów finansowania jego działalności poprzez zwiększenie jego kapitałów własnych. Taka forma jest przewidziana przez ustawę z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320; dalej: k.s.h.) dla spółek z o.o., przy czym wysokość i terminy dopłat są co do zasady wskazane w uchwale wspólników. Od strony księgowej sposób ujęcia dopłat po stronie podmiotu otrzymującego został uregulowany w art. 36 ust. 2e ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Zgodnie z nim – w przypadku powzięcia uchwały wspólników spółki z o.o. określającej termin i wysokość dopłat – równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie, czyli np. na pokrycie strat. Jednak w związku z tym, że kondycja spółki zależnej jest dobra, na moment wniesienia dopłaty spółka zależna powinna ją ująć w kapitale rezerwowym, a nie jako składnik zobowiązań.

Po stronie spółki wnoszącej ujęcie dopłat w kosztach okresu przy jednocześnie dobrej sytuacji finansowej podmiotu zależnego należy również uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 179 par. 1 k.s.h. dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W podanym stanie faktycznym dopłata stanowi wniesienie wkładu pieniężnego o ekonomicznym charakterze zbliżonym do wniesienia kapitału zakładowego, zatem jej ujęcie w bilansie powinno mieć miejsce w korespondencji z aktywami finansowymi. Najwłaściwszą pozycją bilansową do ich prezentacji są – moim zdaniem – „Inne długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych”. Dopiero rozpoznanie ewentualnej utraty wartości takich aktywów (czyli brak prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych) może skutkować odniesieniem w wynik finansowy jako odpis z tytułu trwałej utraty wartości zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.

Spółka nieprawidłowo odniosła skutki wyceny kontraktów w kapitał z aktualizacji wyceny – powinny one być ujęte w wyniku finansowym okresu. Kontrakty terminowe na sprzedaż lub zakup waluty są zaliczane do instrumentów pochodnych (wycena kontraktu jest funkcją kursu waluty). Zgodnie z par. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 277), obowiązkowego do stosowania dla jednostek niespełniających kryterium jednostki małej, instrumenty pochodne są traktowane jako instrumenty przeznaczone do obrotu. Wyceniane są w wartości godziwej ustalonej na dzień bilansowy (par. 14 ust. 1 oraz par. 18 ust. 2 rozporządzenia), a skutki ich wyceny odnosi się w wynik finansowy okresu (par. 21 ust. 1 rozporządzenia). Wyjątkiem jest okoliczność, gdy instrumenty pochodne są objęte rachunkowością zabezpieczeń. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji, w której m.in. należy wskazać instrumenty zabezpieczające i zabezpieczane (w tym wypadku mogłyby to być przyszłe transakcje sprzedaży w walucie euro), określić sposób pomiaru efektywności zabezpieczenia, która okresowo będzie mierzona. Wówczas skutki wyceny instrumentów zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne, ale tylko w części uznanej za efektywną, mogą być odnoszone w kapitał z aktualizacji wyceny. Podlegają one następnie przeniesieniu w wynik finansowy w dacie, w której realizowana jest zabezpieczana transakcja.