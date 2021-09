Planowane obecnie uchylenie art. 15e ustawy o CIT, zaledwie po czterech latach obowiązywania tego przepisu, to jawne przyznanie się do porażki w zakresie próby limitowania kosztów usług niematerialnych (np. doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych) i opłat licencyjnych. Faktycznie, nie jest łatwo je kontrolować, szczególnie gdy nie tylko podatnicy , lecz i same organy podatkowe mają problem z połapaniem się, który wydatek wolno odliczyć od przychodu, a który nie. Ileż to interpretacji indywidualnych zostało wydanych w tej kwestii przez zaledwie cztery lata! Ileż zapadło już wyroków kwestionujących w wielu przypadkach wykładnię fiskusa (który najchętniej widziałby np. doradztwo w zwykłym pośrednictwie)!