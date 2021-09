– Jeżeli przepisy Polskiego Ładu o nowym minimalnym podatku dochodowym wejdą w życie w projektowanym kształcie, to spowodują, że zwolnienie podatkowe w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) i polskiej strefie inwestycji (PSI) dla niektórych inwestorów przestanie być realną zachętą – twierdzi Dorota Wolna, dyrektor w dziale podatkowo-prawnym PwC.

Ekspertka podkreśla jednak, że głębsza analiza projektu prowadzi do odmiennych wniosków.

– Już samo porównanie dochodów do opodatkowania z przychodami spowoduje, że wielu przedsiębiorców strefowych będzie jednak podlegać nowej daninie – zauważa Dorota Wolna.

Zwraca przy tym uwagę na to, że jeden z głównych elementów kalkulacyjnych podstawy opodatkowania, tj. kwoty odpowiadającej 4 proc. wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych), od której liczy się 10-proc. podatek minimalny, nie został zawężony do przychodów z działalności pozastrefowej. W efekcie – jak mówi – będzie można wprawdzie odjąć dochód strefowy, ale i tak daninę trzeba będzie zapłacić.

Ekspertka podkreśla, że często firmy strefowe mają duże obroty i dochody w głównej mierze zwolnione z podatku. Dochód do opodatkowania jest więc u nich stosunkowo niski.

– Dlatego nowe obciążenie może być znaczące, szczególnie dla dużych spółek, które korzystając ze zwolnienia strefowego, mają spore obroty. Zwłaszcza że przychody do opodatkowania będą powiększane o różne komponenty (np. koszty nadmiarowego finansowania czy koszty usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, wykraczające ponad ustawowy limit) – podkreśla ekspertka.

Zastanawia się, czy objęcie podatkiem minimalnym również przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z CIT było celowe, czy może projektodawca założył, że jeżeli przedsiębiorcy odejmą dochód strefowy, to podatku nie będzie.

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku nie będą też mogli skompensować minimalnego podatku, bo nie będą mieli go od czego odjąć w kolejnych trzech latach. Zazwyczaj bowiem, prowadząc działalność strefową, nie płacą podatku dochodowego (są z niego zwolnieni) albo płacą go w niewielkiej wysokości, gdy uzyskują dochody opodatkowane. Nie będą więc w zasadzie mieli go od czego odjąć.