Zdaniem ekspertów potwierdziła to ostatecznie treść opublikowanych właśnie projektów dwóch rozporządzeń ministra finansów.

Cytowani jednak przez nas eksperci zwracali uwagę na to, że teza MF nie wynika z przepisów ani z projektu objaśnień podatkowych w tej sprawie.

Przy czym lokalną dokumentację cen transferowych należy sporządzić nawet, gdy przy zachowaniu należytej staranności można domniemywać, że rzeczywistym beneficjentem korzyści jest firma zlokalizowana w raju podatkowym. Domniemanie oznacza, że jakiekolwiek rozliczenie kontrahenta polskiego przedsiębiorcy z podmiotem „rajowym” skutkuje tym, iż takiemu podmiotowi przypisuje się status rzeczywistego właściciela (art. 23za ust. 1b ustawy o PIT i art. 11o ust. 1b ustawy o CIT). Resort finansów uspokajał, że domniemanie służy uproszczeniu i nowe przepisy nie będą biurokratycznym obciążeniem dla przedsiębiorców („MF: domniemanie to uproszczenie, a nie kłopot”, DGP nr 74/2021).

– Domniemanie, o którym mowa w przepisach, dotyczy jakiegokolwiek rozliczenia naszego kontrahenta z podmiotem z Monako, Singapuru, Panamy czy innego raju podatkowego, i to nawet jeśli nie ma ono związku z polską transakcją. Może to być więc zakup wart jedną złotówkę bądź jedno euro – mówi Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy i partner w SSW Pragmatic Solutions.

Podatnicy mogą obalić domniemanie, ale w wielu przypadkach jest to niemożliwe bądź mocno utrudnione.

– Ponad osiem miesięcy funkcjonowania przepisów potwierdziło trudności w wywiązaniu się z nałożonych obowiązków, przede wszystkim w zakresie egzekwowania od niepowiązanych z podatnikiem kontrahentów oświadczeń o rzeczywistym właścicielu czy dokonywaniu rozliczeń z rajami, w szczególności gdy relacje handlowe z takim kontrahentem są incydentalne albo mamy do czynienia z podmiotem z zagranicy – mówi Ewelina Stamblewska-Urbaniak, szef zespołu cen transferowych w CRIDO.

W praktyce – jak tłumaczy Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton – przedsiębiorcy podzielili się na dwie grupy. Jedni próbują pozyskiwać oświadczenia, by obalić ustawowe domniemanie. Z reguły jednak kontrahenci nie rozumieją żądania i odmawiają przesłania wymaganych informacji. Druga grupa przedsiębiorców oddala problem od siebie, czekając na ostateczną wersję objaśnień podatkowych w nadziei, że Ministerstwo Finansów zliberalizuje swoje podejście w tej kwestii.

Co w rozporządzeniach

W uzasadnieniu obu projektów resort finansów tłumaczy, że nowelizacje są niezbędne, by ułatwić wypełnianie dokumentów składanych za 2021 r. (a więc przesyłanych fiskusowi w 2022 r.), podnieść efektywność analizy danych i przede wszystkim uwzględnić zmiany, które wprowadziła do ustaw o PIT i CIT nowelizacja z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Ten ostatni powód wprowadzenia zmian może w praktyce okazać się najistotniejszy.

Zdaniem Aleksego Miarkowskiego w wielu przypadkach będzie to niemożliwe.

– Nawet jeśli kontrahent przekaże polskiemu podatnikowi informację o istnieniu własnych rozliczeń z rajami, to mało prawdopodobne jest, aby wskazał, z którym rajem podatkowym zrealizował transakcje. Nie wiadomo też, co należy zaraportować w TPR, gdy nasz kontrahent będzie miał rozliczenia z kilkoma rajami podatkowymi. Nie wiadomo, w stosunku do którego raju podatkowego zadziała domniemanie – zauważa ekspert SSW Pragmatic Solutions.