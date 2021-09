Fiskus zaczął jednak liberalizować swoje podejście, czego dowodem były najpierw przepisy antykryzysowe, a następnie interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca br. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.185.2021.2.AK). Wyjaśnił w niej, że jeśli irlandzki fiskus wydał certyfikat rezydencji, przesłał go bezpiecznym kanałem do koncernu, a ten udostępnił go na stronach internetowych, można założyć, że jest to dokument, który dokumentuje jego zagraniczną rezydencję. Dyrektor KIS nie odwołał się przy tym ani do przepisów antykryzysowych, ani do limitu z art. 26 ust. 1n ustawy o CIT . Pisaliśmy o tym szerzej w DGP 158/2021 „Kopie certyfikatów też ważne”.