To dość spora zmiana w stosunku do zapowiadanego wcześniej kształtu preferencji. Pierwotnie zakładano, że podatnik będzie mógł skorzystać jedynie z odliczenia 50 proc. podatku należnego za rok poprzedni. Miało to być możliwe przez cztery lata następujące po roku bazowym, czyli tym, w którym zmienił on rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem, albo następnym. W takim przypadku podatnik mógłby skorzystać z preferencji dopiero w drugim bądź trzecim roku po przeprowadzce. O tej uldze pisaliśmy m.in. w artykule „Polski Ład zakłada 11 nowych ulg podatkowych dla biznesu” (DGP nr 148/2021). Wówczas sygnalizowaliśmy, że kształt preferencji może się zmienić. Tak się właśnie stało.

Z tego rozwiązania w praktyce nie skorzysta większość osób do 26. roku życia. Już dziś korzystają one bowiem z innej preferencji, czyli zero PIT dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT), dla której limit przychodów również wynosi 85 528 zł rocznie. Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach obu tych ulg nie będzie mogła bowiem przekroczyć tej kwoty.

Ulga będzie miała zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania do Polski po 31 grudnia 2021 r. oraz do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

opinia

Konstrukcja ulgi na powrót wskazuje, że będzie ona miała szersze zastosowanie niż tylko do rodaków powracających z zagranicy, co należy ocenić pozytywnie. Będą mogli z niej skorzystać podatnicy z innych unijnych krajów, którzy zdecydują się przeprowadzić do Polski i przenieść tu rezydencję podatkową. Choć metoda ustalania krajów objętych preferencją może zastanawiać, dobrze, że znalazły się na niej państwa, z którymi Polska ma istotne powiązania gospodarcze. Pytanie tylko, czy nie mogłoby jednak być tak jak w art. 24 ust. 12a ustawy o PIT, z którego wynika, że ulgą objęci są również podatnicy, którzy mieli miejsce zamieszkania w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zmieniła się też sama idea ulgi. Teraz będzie ona de facto zwolnieniem podatkowym do przychodów nieprzekraczających 85 528 zł (dotychczasowy próg podatkowy). Będzie funkcjonować podobnie jak ulga dla młodych, ale znajdzie zastosowanie do szerszej grupy przychodów, tj. oprócz stosunku pracy obejmie działalność gospodarczą, niezależnie od formy opodatkowania (bez karty podatkowej) i IP Box. Ulga może być argumentem przetargowym dla polskich pracodawców poszukujących pracowników na rynkach zagranicznych.