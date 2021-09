Procedura VAT-Refund jest ujednolicona we wszystkich państwach Unii Europejskiej i opiera się na postanowieniach dyrektywy 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r. Przypomnijmy, że zgodnie z jej przepisami przedsiębiorcy niezarejestrowani w danym państwie mogą starać się tam o zwrot podatku, ale muszą w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do 30 września następnego roku. Do wniosku muszą dołączyć wszystkie niezbędne informacje, np. faktury dokumentujące prawo do zwrotu daniny. Na odzyskanie środków należy poczekać od czterech do ośmiu miesięcy.