Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, który nakazuje przedsiębiorcom sprowadzającym m.in. paliwa silnikowe z innego kraju Unii Europejskiej zapłacić podatek już w ciągu pięciu dni od ich wprowadzenia na terytorium Polski. Danina zapłacona w ten sposób pomniejsza potem należny VAT. Wątpliwości co do zgodności przepisu z regulacjami unijnymi nabrał Naczelny Sąd Administracyjny, wydając postanowienie z 17 października 2019 r. (sygn. akt I FSK 2248/18). Sąd kasacyjny spytał w związku z tym TSUE o zgodność polskiego art. 103 ust. 5a z art. 69, art. 206 i art. 273 unijnej dyrektywy VAT. Sądowi chodziło o ustalenie kilku odrębnych kwestii. Po pierwsze tego, czy pakiet paliwowy nie dyskryminuje towarów wprowadzanych na obszar Polski względem tych, które znajdują się na terytorium naszego kraju. Po drugie, NSA zapytał, w jaki sposób należałoby traktować kwoty wpłacane przez podatników jeszcze przed ogólnym terminem powstania obowiązku podatkowego (jest to moment wystawienia faktury , nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru). TSUE miałby więc ustalić, czy wpłata daniny w ciągu pięciu dni to zwykła zapłata podatku, czy też płatność zaliczki na podatek. Jeśli zaś uznałby, że właściwa jest ta druga opcja, to trybunał powinien też wskazać, w którym momencie taka zaliczka wygasa i jakie są tego podatkowe konsekwencje.