WSA we Wrocławiu zgodził się z organem. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik skorzysta z ulgi na złe długi (obniży podstawę opodatkowania i podatek należny), a następnie należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.