Obsługiwany przez nasze biuro rachunkowe przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł 26 lipca 2021 r. umowę najmu powierzchni reklamowej obejmującej część elewacji budynku, w którym znajduje się jego magazyn. Zgodnie z umową przedsiębiorca odda w najem wspomnianą część elewacji budynku magazynu w celu zainstalowania i eksponowania na niej siatki winylowej z nadrukiem reklamowym. Treść banneru będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, a przed jego zainstalowaniem, jak również przed każdą zmianą, zawsze będzie wymagana akceptacja przedsiębiorcy. Umowa została zawarta z podmiotem zajmującym się pośrednictwem w sprzedaży miejsca na cele reklamowe, a reklamy zamieszczane na ścianie magazynu nie będą reklamować działalności pośrednika, lecz jego klientów. Pośrednik jest podatnikiem VAT czynnym posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski i będzie dokonywać płatności bezpośrednio na konto przedsiębiorcy. Umowa, która została zawarta na czas nieoznaczony z mocą od 1 sierpnia 2021 r. (z prawem do wypowiedzenia przez obie strony), przewiduje wynagrodzenie 400 zł netto miesięcznie, które będzie płatne z dołu do 10. dnia następnego miesiąca po tym, za który dokonywana jest płatność. Klient naszego biura wystawił 1 września 2021 r. fakturę za wynajmem powierzchni reklamowej na elewacji budynku magazynu na kwotę brutto 492 zł (kwota neto: 400 zł, VAT: 92 zł). Przedsiębiorca rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Pomiędzy klientem naszego biura a pośrednikiem nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o VAT. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT i PIT od wynajmu powierzchni reklamowej na elewacji budynku magazynu za sierpień 2021 r.?

W orzecznictwie przyjmuje się, że na gruncie VAT wynajem powierzchni reklamowej na powierzchni np. budynku stanowi usługę reklamową, a nie usługę najmu (por. wyrok WSA w Warszawie z 3 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1653/11; interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.57. 2018.1.MK; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 kwietnia 2011 r., nr ILPP1/443-29/11-3/AK). Przykładowo, jak wskazał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 maja 2014 r., nr IPPP3/443-190/14-2/KC, „(…) udostępnienie ściany budynku pod montaż siatki winylowej z nadrukiem reklamowym nie można utożsamiać z klasycznym wynajmem nieruchomości . Istotą tego świadczenia jest umożliwienie drugiej stronie, tj. pośrednikowi działającemu na rzecz reklamodawcy, przekazywania określonych informacji dotyczących towarów i usług w celu nakłonienia odbiorców reklamy do ich nabycia. Nie następuje tu klasyczne wydanie rzeczy w celu posiadania czy korzystania z powierzchni elewacji, jak również nie ma mowy o pobieraniu z tego tytułu pożytków w znaczeniu cywilistycznym. Ze względu na brak przesłanek charakterystycznych dla najmu usługi wykonywane przez osoby dysponujące przestrzenią promocyjną w zakresie ich udostępnienia należy uznać za usługi reklamowe. Podobnie stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który opowiedział się za szerokim rozumieniem usługi reklamy. W dwóch istotnych dla tego zagadnienia orzeczeniach (sprawy C-68/92 i C-73/92) stwierdził, że dla uznania usługi reklamowej nie jest konieczne jej wykonywanie przez podmiot zajmujący się reklamą, np. agencję reklamową. Rzeczona usługa jest czynnością związaną z rozpowszechnianiem informacji o istnieniu firmy oraz oferowanych przez nią towarów lub usług celem zwiększenia sprzedaży (…)”.

Aby ustalić, czy dana usługa podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, należy określić miejsce jej świadczenia. Dla ustalenia miejsca świadczenia usług w większości przypadków ważny jest status usługobiorcy. Przy czym na potrzeby przepisów o miejscu świadczenia usług ustawa o VAT wprowadza w art. 28a odrębną definicję podatnika. Zgodnie z nią przez podatnika rozumie się m.in. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. W analizowanej sprawie nabywca usługi reklamowej (najmu powierzchni na elewacji budynku) jest polskim podatnikiem VAT, a zatem usługobiorca posiada status podatnika stosownie do art. 28a pkt 1 lit. a ustawy o VAT. Miejsce świadczenia usług reklamy wykonanych na rzecz podatnika VAT należy określać zgodnie z regułami zawartymi w art. 28b ustawy o VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy znajduje się w Polsce, a zatem zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Oznacza to, że w omawianym przypadku usługa reklamy powinna być opodatkowana VAT w Polsce.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Z kolei w myśl art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Przy czym usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia jej świadczenia.