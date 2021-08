– Sam pomysł preferencji podatkowych dla spółek holdingowych należy ocenić pozytywnie. Od dawna oczekują tego przedsiębiorcy. Jeśli jednak projektowane przepisy nie zostaną poprawione, to mogą w ogóle nie być stosowane, a w najlepszym razie ich atrakcyjność będzie porównywalna do estońskiego CIT – komentuje Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Będą one musiały posiadać, nieprzerwanie przez co najmniej rok, bezpośrednio co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej. To o rok krócej, niż wynika z dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.