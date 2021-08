Dyrektor KIS nie odniósł się natomiast do argumentu podatniczki, że przepisy o exit tax nie powinny mieć zastosowania, gdy przeniesienie majątku osobistego za granicę nie wiąże się ze zmianą rezydencji podatkowej. Podatniczka przywołała tu wyrok z 26 października 2020 r. (sygn. akt I SA/Bd 375/20), w którym WSA w Bydgoszczy stwierdził, że nie ma podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, gdy za granicę jest przenoszone nieodpłatnie mienie będące majątkiem osobistym. „Z treści dyrektywy ATAD nie można wyczytać, że podatek od wyjścia ma zastosowanie także w sytuacji dokonania między członkami rodziny darowizny mienia należącego do majątku osobistego darczyńcy będącego osobą fizyczną” – orzekł wtedy WSA.

Teoretycznie w tej sytuacji mogłyby mieć zastosowanie przepisy o exit tax – stwierdził dyrektor KIS. Uznał jednak, że w tym wypadku tak nie będzie, bo nie zostanie spełniony warunek utraty przez Polskę w całości albo w części prawa do opodatkowania dochodów ze zbycia akcji i udziałów wnoszonych do fundacji rodzinnej. Fundatorka już wcześniej bowiem dostała interpretację indywidualną, z której wynikało, że fundacja będzie dla niej zagraniczną jednostką kontrolowaną (z ang. CFC, czyli controlled foreign corporation).

Wyjaśnił, że tylko brak podatku dochodowego w Polsce przemawiałby za obowiązkiem zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków. Na potwierdzenie przywołał art. 30dh ust. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym przepisy o exit tax stosuje się odpowiednio do: nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Polski składnika majątku oraz do wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia – jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Polska traci w całości albo w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.