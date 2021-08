To paradoks – przyznają eksperci. Przypomnijmy, że z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać wyłącznie pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, o przychodach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.