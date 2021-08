Kasa to aplikacja

Przypomnijmy, że kasy wirtualne można kupić od 1 czerwca 2020 r. Mają one postać aplikacji, instalowanej na tablecie, smartfonie lub laptopie. Kasą jest zatem oprogramowanie, a nie urządzenie. Obecnie mogą je stosować podatnicy działający jedynie w branżach: transportowej, hotelarskiej i gastronomicznej, a także sprzedawcy wyrobów węglowych (zgodnie z rozporządzeniem z 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas wirtualnych, Dz.U. poz. 965).

W objaśnieniach minister przypomniał, że ulga na zakup kasy wirtualnej dotyczy tylko nabycia oprogramowania, a nie urządzenia, na którym jest ono zainstalowane. Co więcej, mogą z niej skorzystać tylko podatnicy z branż wskazanych w rozporządzeniu z 29 maja 2020 r.

Minister wyjaśnił, że taksówkarze korzystają z odliczenia na specyficznych zasadach: innych, gdy kasa wirtualna jest wydzielonym modułem (elementem) aplikacji mobilnej albo jest oddzielną aplikacją zintegrowaną z tą aplikacją mobilną, a innych gdy współpracuje z taksometrem. W tym ostatnim przypadku do wniosku o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy trzeba dołączyć kopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru.

Minister wyjaśnił, że czynni podatnicy VAT muszą zwrócić ulgę na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu.

Podatnicy zwolnieni z VAT mają na to parę dni więcej – muszą to zrobić do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.