Aż 194 biegłych rewidentów z 88 firm audytorskich może się pochwalić wykoniem w 2020 r. ponad 50 usług (głównie badania sprawozdań finansowych). Rekordzista ma ich na koncie aż 311. Średnio poświęcił na wykonanie usługi mniej niż dzień roboczy.

To dane z raportu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). Wynika z nich, że pięć największych firm audytorskich ma co najmniej 10 biegłych rewidentów z liczbą wykonanych usług powyżej 50 rocznie. W 19 firmach na jednego biegłego rewidenta przypada ponad 100 usług rocznie.

Nie zawsze duża liczba oznacza złą jakość. – Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy, bo inaczej bada się księgi spółki giełdowej, a inaczej szpitala – mówi Marcin Obroniecki, prezes PANA, która od 2020 r. kontroluje firmy audytorskie.

Agencja właśnie zbadała kilka firm, w których w 2020 r. biegli rewidenci wykonywali najwięcej usług. – Jeżeli sytuacja się powtórzy, zostaną one sprawdzone także w następnym roku – zapowiada prezes Obroniecki.

– Wykonana przez firmę audytorską usługa jest efektem pracy całego zespołu. Tego jednak nie widać w statystykach PANA – podkreśla Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Zaraz potem jeden z czytelników zwrócił nam uwagę na inny wniosek płynący z raportu PANA – niepokojące zjawisko hurtowego wykonywania usług przez niektórych biegłych rewidentów. To – zdaniem czytelnika – budzi pytanie o jakość usług wykonywanych przez biegłych rewidentów. Przywodzi też na myśl głośną aferę z udziałem spółki GetBack, która dała impuls rządowi do przebudowy systemu nadzoru nad firmami audytorskimi.

Zastrzeżeń nie budzą zbiorcze dane. Wynika z nich, że średnia liczba ustawowych badań sprawozdań finansowych w podmiotach innych niż jednostki zainteresowania publicznego (czyli innych niż np. banki, spółki giełdowe) to 13 na jednego biegłego rewidenta.

Po wyłączeniu największych 11 firm audytorskich (TOP 11) średnia liczba ustawowych badań sprawozdań finansowych spada do 11 na jednego biegłego rewidenta. W poszczególnych województwach oscyluje ona pomiędzy 6,60 (województwo zachodniopomorskie) a 13,70 (województwo wielkopolskie).

Rekordzista ma na koncie aż 311 usług. Łatwo więc policzyć, biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych (255), że średnio poświęcił on mniej niż jeden dzień na wykonanie usługi.

O ustosunkowanie się do tych danych poprosiliśmy cztery największe firmy audytorskie. Żadna z nich nie odniosła się do informacji zawartych w raporcie PANA.

Co roku firmy audytorskie muszą przesyłać do PANA roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Po raz pierwszy zrobiły to w bieżącym roku – za 2020 r. Z tych informacji PANA wyciągnęła pierwsze wnioski.