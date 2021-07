Honoraria pobierane od branży finansowej przez firmy audytorskie spoza TOP 11 były najniższe, ich mediana wynosiła zaledwie 6,5 tys. zł netto. Niewiele więcej płaciły za badanie podmioty działające w opiece zdrowotnej (mediana to 7,3 tys.), mimo że – jak wskazuje PANA – zazwyczaj mają one spore aktywa i wysoki poziom zadłużenia. To z kolei wiąże się ze znacznym ryzykiem dla kontynuacji działalności, na co musi zwrócić uwagę biegły rewident.