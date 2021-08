Dochód z nich może być opodatkowany w Polsce, mimo że funkcjonują one w innym kraju. Przepisy te obowiązują w całej Unii Europejskiej od 1 stycznia 2019 r., bo wymagała tego od krajów członkowskich unijna dyrektywa ATAD.

– To, co zaproponowano w Polskim Ładzie, oznacza jednak, że będziemy mieli surowsze przepisy niż wymaga tego Unia – komentuje Krzysztof Sosnowski, partner w polsko-estońskiej kancelarii Thompson & Stein.

Przypomnijmy, że przepisy (art. 30f ustawy o PIT i art. 24a ustawy o CIT) o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) określają obowiązki polskich podatników w związku z posiadaniem udziałów w podmiotach zagranicznych i to niezależnie od wysokości ich przychodów. W praktyce polski fiskus może zażądać zapłaty podatku od dochodu uzyskanego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną np. w Czechach, Estonii, Holandii, na Cyprze, Malcie.

Jeśli zagraniczna spółka jest w raju podatkowym, to z automatu podlega przepisom o CFC. Jeżeli jest położona w na terenie UE lub w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to muszą być spełnione łącznie trzy warunki, aby uznać, że spółka zagraniczna jest CFC.

Po pierwsze, podatnik – sam lub z podmiotami powiązanymi – musi posiadać ponad 50 proc. udziałów, 50 proc. praw głosu w spółce lub 50 proc. praw do zysku.

Po drugie, aby spółka była uznana za CFC, to co najmniej 33 proc. jej przychodów musi być przychodami pasywnymi. Obecnie są do nich zaliczane następujące przychody: