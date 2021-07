Dyrektor KIS wyjaśnił, że w tym wypadku zwolnienie to nie ma zastosowania, ale spółka i tak nie musi potrącać PIT (zaliczki na podatek dochodowy). Skoro bowiem zaliczka na poczet zwiększonych kosztów związanych z pobytem za granicą jest zwracana bądź potrącana z wynagrodzenia opiekuna, to nie stanowi dla niego definitywnego przysporzenia. Nie ma więc znaczenia, czy wysokość tej zaliczki przekracza limity wyznaczone we wspomnianym rozporządzeniu ministra pracy, czy ich nie przekracza – w obu przypadkach na spółce nie ciążą obowiązki płatnika.