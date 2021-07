W 2009 r. wybuchł światowy kryzys finansowy, a jednym z jego efektów był spadek wartości złotego. Ustalony w kontrakcie terminowym z 2008 r. kurs złotego był więc wyższy niż rynkowy. To spowodowało perturbacje w realizacji kontraktu: spółka zamierzała go renegocjować, na co bank nie chciał wyrazić zgody. Kontrakt miał być nadal realizowany, ale spółka nie zamierzała już nabywać waluty. W efekcie bank zaczął naliczać zadłużenie na rachunku spółki, które rychło przekroczyło 1 mln zł. Następnie wobec odmowy realizacji umowy bank ją wypowiedział i wystawił przeciwko spółce bankowy tytuł egzekucyjny (który wówczas jeszcze był dopuszczalny).