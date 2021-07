Co więcej, w interpretacji z 17 maja 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.65. 2021.1.MK) nie zgodził się wręcz z podatnikiem, że może być inaczej. W tym wypadku bowiem to podatnik twierdził na odwrót – że jeśli koszty dotyczą okresu wykraczającego poza rok podatkowy, to będą odliczone od przychodu tak jak w księgach. Oznaczałoby to, że podatkowym kosztem będzie ta ich część, która będzie się odnosić do danego roku podatkowego, natomiast pozostała część będzie kosztem uzyskania przychodu dopiero w następnych latach podatkowych.