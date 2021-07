Sąd wyjaśnił, że jeśli uchwałę o podziale zysku podjęto przed śmiercią udziałowca spółdzielni, to prawo do wypłaty dywidendy może być częścią spadku. Podlega więc daninie od spadków i darowizn.

Jeśli jednak uchwałę podjęto po śmierci członka spółdzielni, to opodatkowana będzie realizacja roszczenia o wypłatę dywidendy. W takim wypadku spadkobierca powinien odprowadzić zryczałtowany 19-proc. PIT od przychodu – orzekł WSA.

Podatek od zaliczki na poczet dywidendy to kłopot w spółce [ANALIZA]

Podatek od zaliczki na poczet dywidendy to kłopot w spółce [ANALIZA]

Wyrok dotyczył kobiety , która odziedziczyła spadek po zmarłym w czerwcu 2020 r. członku spółdzielni. Po jego śmierci walne zgromadzenie spółdzielni podjęło uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej. Zdecydowano w niej, że nadwyżkę bilansową przeznacza się na fundusz zasobowy i oprocentowanie udziałów. Ustalono, że oprocentowaniu będą podlegać udziały w spółdzielni według stanu na 31 grudnia 2019 r. Zapisano także, że „oprocentowanie udziałów przysługuje spadkobiercom za okres członkostwa spadkodawcy, to jest od 1 stycznia danego roku bilansowego do dnia śmierci”.

Wskazała art. 77 par. 4 prawa spółdzielczego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), zgodnie z którym, jeżeli podział nadwyżki bilansowej nastąpi w formie oprocentowania udziałów, to uwzględnia się w nim roszczenia spadkobierców o wypłatę udziałów.

W pierwszej sytuacji przychód podlegałby daninie od spadków i darowizn, bo w dniu powzięcia uchwały to spadkodawca byłby uprawnionym do wypłaty dywidendy.

Natomiast w drugiej sytuacji nie mamy do czynienia z dziedziczeniem praw i obowiązków, jeżeli te nie istniały jeszcze w dacie śmierci. W takiej sytuacji prawo do wypłaty dywidendy przysługuje spadkobiercy, zgodnie z art. 77 par. 4 prawa spółdzielczego, a to oznacza, że realizacja roszczenia o wypłatę dywidendy powoduje powstanie przychodu z praw majątkowych. W takiej sytuacji należny jest 19-proc. zryczałtowany PIT – orzekł sąd.