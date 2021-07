Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę na obowiązujące od lipca 2021 r. nowe przepisy: art. 24d i art. 24e ustawy o podatku akcyzowym. Zostały one dodane nowelizacją z 30 marca br. (Dz.U. poz. 694). Wynika z nich, że szkoła musi co kwartał składać elektroniczną deklarację akcyzową, w której wykaże ilość zwolnionej z akcyzy energii elektrycznej wyprodukowanej w niewielkiej instalacji fotowoltaicznej. Pierwszy raz będzie musiała to zrobić do 25 listopada br.